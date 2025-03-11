Обломки дрона упали на многоэтажку в Москве

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на многоэтажный дом в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Серей Собянин.

«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — написал он.

На месте уже работают специалисты. Все подробности выясняются.

ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на Москву в ночь на вторник, 11 марта. Как сообщил Собянин, на подлете к городу силы противовоздушной обороны уничтожили 60 дронов.

Также атаку БПЛА отразили в Тульской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.