Обломки дрона упали на многоэтажку в Москве
Обломки одного из сбитых беспилотников упали на многоэтажный дом в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Серей Собянин.
«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — написал он.
На месте уже работают специалисты. Все подробности выясняются.
ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на Москву в ночь на вторник, 11 марта. Как сообщил Собянин, на подлете к городу силы противовоздушной обороны уничтожили 60 дронов.
Также атаку БПЛА отразили в Тульской области. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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