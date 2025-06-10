Обломки дрона рухнули на стадион школы в Курске

В Курске на стадионе школы упали фрагменты беспилотника. Обломки быстро убрали, сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале .

«Сегодня ночью на стадион школы № 59 произошло падение фрагментов беспилотника», — написал он.

Спецслужбы быстро отработали на месте происшествия. Летний пришкольный лагерь открыт и работает в штатном режиме.

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотника самолетного типа над регионами России. Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью — 46.

БПЛА также ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской и несколькими другими регионами.