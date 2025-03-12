Обломки беспилотника нашли перед домом в Новой Москве

Источник 360.ru: обломки БПЛА нашли в поле возле дома в деревне Сальково

Крыло и антенну с платой от беспилотника нашли в поле рядом с домом в деревне Сальково в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Также среди обломков видны провода.

Накануне один из многочисленных атаковавших Москву беспилотников упал возле многоквартирного дома в Раменском. Очевидцы нашли на нем надпись на украинском языке, сделанную желтыми буквами на голубом фоне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обращал внимание, что дроны были начинены поражающими элементами. Целью было нанести максимальный ущерб людям, подчеркнул он.

Жертвами массированного налета БПЛА 11 марта в Подмосковье стали три человека.