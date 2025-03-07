«Обломал». Новость о найденном спустя 18 лет петербуржце оказалась фейком

Петербургские СМИ сообщили, что в городе нашли мужчину, пропавшего без вести осенью 2007 года еще подростком. Однако начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник внутренней службы Вячеслав Степченко в комментарии 360.ru опроверг эту информацию.

«Нет, это техническая ошибка в базе данных», — объяснил он.

По словам собеседника 360.ru, мужчина, которого пометили как разыскиваемого, все это время никуда не скрывался. Офицер в шутку посетовал, что «обломал» журналистов, искавших новость со счастливым концом, и взамен предложил рассказать им о хорошей погоде в городе на Неве. Кроме того, Степченко поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что мужчина спустя 18 лет явился в паспортный стол, чтобы получить документы, и был задержан полицейскими.