Облившая детей бензином школьница избила одноклассников молотком

Ученики красноярской школы получили сильные ожоги после того, как их облила бензином восьмиклассница. Обстановка была жесткая, рассказал источник 360.ru.

«Восьмиклассница кинула коктейль Молотова в класс и подожгла жалюзи. Одному однокласснику подожгло спину, сгорела вся верхняя одежда. Еще двоих одноклассников она побила молотком. Все сейчас уехали на скорой», — отметил он.

В результате возник пожар, но его оперативно потушили.

«Было возгорание, ликвидировали до прибытия пожарных», — сообщили 360.ru в ГУ МЧС России Красноярскому краю.

По данным МВД, восьмиклассница бросила в кабинет горящую тряпку, а затем ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток.

«Вообще разные версии были у всех, мне сказали девочки, что она начала одноклассника бить то по спине этим топором, то по голове», — рассказал другой источник 360.ru.

За последние два дня это не первое нападение на учебные заведения. Накануне школьник в Уфе пришел в гимназию с оружием, а в Красноярском крае семиклассница пыталась напасть с ножом на учителя и ранила сверстницу.