Облава на вечеринку в Savoy в Москве попала на видео

Проверка закрытой вечеринки в гостинице Savoy попала на видео. После прихода сотрудников правоохранительных органов многие гости судорожно избавлялись от содержимого карманов и сумочек, сообщил Telegram-канал Mash.
Действия пришедших на вечеринку попали на кадры, опубликованные каналом. В помещении, по предварительным данным, потом нашли пакетики с запрещенными веществами.
Хедлайнером вечеринки стали журналистка и политик Ирина Хакамада, который планировала выступить с DJ-сетом. Билеты на мероприятие в среднем стоили от 50 до 150 тысяч рублей.
По итогам проверки выдали 10 повесток гражданам призывного возраста о необходимости явки в военные комиссариаты. Кроме того, силовики провели профилактические беседы на предмет недопустимости пропаганды ЛГБТ*.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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