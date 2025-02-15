Облава на вечеринку в Savoy в Москве попала на видео

Проверка закрытой вечеринки в гостинице Savoy попала на видео. После прихода сотрудников правоохранительных органов многие гости судорожно избавлялись от содержимого карманов и сумочек, сообщил Telegram-канал Mash.

Действия пришедших на вечеринку попали на кадры, опубликованные каналом. В помещении, по предварительным данным, потом нашли пакетики с запрещенными веществами.

Хедлайнером вечеринки стали журналистка и политик Ирина Хакамада, который планировала выступить с DJ-сетом. Билеты на мероприятие в среднем стоили от 50 до 150 тысяч рублей.

По итогам проверки выдали 10 повесток гражданам призывного возраста о необходимости явки в военные комиссариаты. Кроме того, силовики провели профилактические беседы на предмет недопустимости пропаганды ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.