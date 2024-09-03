«Обкапывали подступы к станице». Как на Кубани спасались от мощного пожара

В Ростовской области ландшафтный пожар охватил несколько полей в районе станицы Романовка. Огонь перекрыл дорогу к населенному пункту. Очевидцы рассказали 360.ru, что пламя уже потушили.

«Пожар потушили в районе 23 часов, чуть позже запустили движение, когда убрали спецтехнику. Эвакуации не было. Местные жители и волонтеры обкапывали подступы к станице на пути огня», — сообщил источник.

Второй очевидец также подтвердил, что эвакуация не потребовалась.

«На данный момент пожар полностью локализован», — добавил он.

В распоряжении 360.ru появилось видео с места пожара. На кадрах тракторист вспахивает землю, чтобы предотвратить распространение огня.

Минувшей ночью в Ростовской области загорелся мусорный полигон у Платовского. Местные жители пожаловались на запах гари. Информации о пострадавших не поступало.