Объявление о режиме ЧС в Феодосии объяснили технической ошибкой

Администрация Феодосии опровергла введение режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера в городе. Данные об этом появились в ее официальном Telegram-канале .

Более раннюю публикацию о введении режима ЧС в администрации объяснили ошибкой.

«Коллеги, произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось», — подчеркнули в пресс-службе.

На базе в Феодосии продолжают тушить крупный пожар. Из-за ЧП в городе перекрыли движение на нескольких улицах. Причины ЧП пока не называли.

UPD: советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram также призвал не распространять непроверенные данные.

«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось. Прошу пользоваться только официальной информацией», — указал он.