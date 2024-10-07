Объявление о режиме ЧС в Феодосии объяснили технической ошибкой
Администрация Феодосии опровергла введение режима техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера в городе. Данные об этом появились в ее официальном Telegram-канале.
Более раннюю публикацию о введении режима ЧС в администрации объяснили ошибкой.
«Коллеги, произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось», — подчеркнули в пресс-службе.
На базе в Феодосии продолжают тушить крупный пожар. Из-за ЧП в городе перекрыли движение на нескольких улицах. Причины ЧП пока не называли.
UPD: советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram также призвал не распространять непроверенные данные.
«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось. Прошу пользоваться только официальной информацией», — указал он.