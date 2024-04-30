Обиженная девушка устроила перформанс с гробом у театра в Старом Осколе | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 00:47 Обиженная девушка устроила перформанс с гробом у театра в Старом Осколе Shot: в Старом Осколе девушка легла в саване в гроб у входа в местный театр Freepik

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В центре Старого Оскола девушка устроила перформанс — она обмоталась простыней и легла в гроб у здания местного театра. Подробности о странном поступке рассказал Telegram-канал Shot.

Импровизированный гроб обнаружили зрители Старооскольского театра, выйдя на улицу после спектакля. Девушка была обмотана простыней, на которой очевидцы прочитали надпись: «Театр меня убивает, занесите меня в театр». Она не отвечала на вопросы и никак не реагировала на происходящее, очевидцы вызвали полицию, которая «воскресила» девушку и увезла ее в участок.

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Подписчики Telegram-канала рассказали, что девушка таким образом хотела привлечь к себе внимание — ее не взяли на службу в театр. Полиция устанавливает мотивы «гробового перформанса».

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