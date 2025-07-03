Вооруженный ножом мужчина напал на медиков в иркутской больнице

В Иркутске полицейские задержали мужчину, ранившего сотрудников больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Утром 3 июля злоумышленник пришел в клинику в Ленинском округе и по неизвестной причине напал с ножом на персонал. Пострадали две женщины.

По предварительной информации, это заместитель главного врача больницы и еще одна сотрудница. Их госпитализировали.

Прибывшие на вызов правоохранители задержали злоумышленника. Против него завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее стало известно, что основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин получил три года колонии общего режима за поножовщину. Он ударил ножом собутыльника в живот.