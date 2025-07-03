Вооруженный ножом мужчина напал на медиков в иркутской больнице
В Иркутске полицейские задержали мужчину, ранившего сотрудников больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Утром 3 июля злоумышленник пришел в клинику в Ленинском округе и по неизвестной причине напал с ножом на персонал. Пострадали две женщины.
По предварительной информации, это заместитель главного врача больницы и еще одна сотрудница. Их госпитализировали.
Прибывшие на вызов правоохранители задержали злоумышленника. Против него завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Ранее стало известно, что основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин получил три года колонии общего режима за поножовщину. Он ударил ножом собутыльника в живот.
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