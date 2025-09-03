Обезумевший наркоман-импотент зарезал сотрудницу кафе в Новокузнецке

В Новокузнецке в кафе «Гриль № 1» на улице Филиппова произошло жестокое убийство. Мужчина пришел в заведение, просидел за столиком около часа, а затем перепрыгнул через кассовую стойку, достал два больших кухонных ножа и напал на сотрудницу по имени Екатерина. Девушка скончалась на месте. В распоряжении 360.ru оказалось видео с камер наблюдения.

Злоумышленник попытался напасть на двух других сотрудников, но им удалось сбежать. Мужчина начал крушить заведение, разбивая оборудование. При этом он кричал о своих проблемах со здоровьем, в том числе с потенцией, утверждая, что у него «вырезаны все органы» и «не стоит».

Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу, мужчина нанес множественные удары ножом 19-летней работнице заведения в область грудной клетки.

«Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшими на место сотрудниками Росгвардии фигурант был обезврежен. Проведенное ему медицинское освидетельствование показало, что в момент совершения противоправного деяния он находился в состоянии наркотического опьянения», — добавили в следкоме.