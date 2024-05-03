Обезьяну и двух аистов заморили голодом в частном московском зоопарке | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 11:39 Обезьяну и двух аистов заморили голодом в частном московском зоопарке СК возбудил уголовное дело против частного зоопарка в Новой Москве Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Московская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в содержании животных в частном зоопарке «Планета обезьян» в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В зоопарке обнаружили мертвых обезьяну и двух аистов, которые долгое время голодали и страдали от жажды.

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«Установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины», — указали в пресс-службе.

Животных не обследовали ветеринары, поэтому у них развились крайнее истощение организма и пневмония. По данным прокуратуры, трупы обезьяны и птиц не стали утилизировать по правилам, а положили в открытые полиэтиленовые пакеты и выбросили за хозяйственно-бытовые постройки.

По факту жестокого обращения с животными возбудили уголовное дело.

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