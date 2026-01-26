Обезглавленное тело мужчины нашли на севере Санкт-Петербурга

Днем 26 января в одном из дворов на севере Санкт-Петербурга местные жители обнаружили тело мужчины без головы. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Обезглавленный труп нашли у придомовой территории на улице Жени Егоровой. Голова находилась отдельно, на значительном расстоянии от туловища.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительной версии, мужчина мог лишиться головы в результате падения с высоты.

Официальных комментариев от следствия на момент публикации не поступало.

