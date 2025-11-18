Жительница Балашихи детально рассказала, как убила и обезглавила сына

Задержанная за убийство сына жительница Балашихи подтвердила свои признательные показания. Об этом сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

Женщина детально рассказала, как совершила преступление и избавилась от фрагментов тела мальчика. Ей предъявили обвинения, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте злоумышленницы.

Также правоохранители завели уголовное дело за халатность, допущенную должностными лицами окружного управления социального развития, которая привела к смерти ребенка.

Должностные лица не приняли меры ограничения и последующего лишения обвиняемой родительских прав, хотя женщина страдала психическим заболеванием и состояла на учете у специализированного врача. Также имелись факты противоправных действий в отношении мальчика.

Ранее стало известно, что после убийства сына женщина собиралась покончить с собой, но передумала, поскольку пожалела своих кошек.