Обезглавленная змея едва не убила мужчину в Китае

Мужчина в Китае отрезал кобре голову, но она все равно его укусила

В Китае рыбак обратился в больницу с укусом кобры. Она напала после того, как лишилась головы. Об этом сообщило издание The Global Times .

Мужчина устроился с удочкой на берегу реки, не зная, что зашел на территорию кобры. Увидев змею, он решил отрубить ей голову, чтобы предотвратить атаку.

Через пять минут после того, как змея была обезврежена, рыбак наклонился за ее головой. Внезапно кобра раскрыла пасть и вонзила ядовитые клыки глубоко в левую кисть мужчины.

Пока он ехал в больницу, яд кобры подействовал. Рана потемнела и опухла, появились стеснение в груди, затуманенность зрения и тошнота. Врачи спасли руку, но на полное выздоровление ушло два месяца.

Ранее в Китае сотни ядовитых змей сбежали с ферм после тайфуна. Сотрудникам пришлось ловить их, несмотря на смертельную опасность.