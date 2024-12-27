Мешки с мазутом бросили на улице в Анапе. Содержимое вытекло на землю

На одной из центральных улиц Анапы бросили мешки с мазутом, которые пролежали там несколько дней. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Оксана.

«Я недалеко живу, и я пошла на центральный наш спуск, 40 лет Победы. Люди все ходят, и даже никто не осмелился это снять и выставить в телеграмский чат, чтобы забрали, убрали. Все думают, что кто-то это должен сделать. Я это сняла и выставила, потому что они там просто растекались. То есть не один день явно они лежали там», — рассказала женщина.

После этого нашлась девушка, которая пообещала оплатить вывоз мешков.

«Меня перенаправили на контакт мужчины в WhatsApp, мы с ним списались, я ему дала это видео, и там они уже дали этот контакт девушке, которая писала в чате, они там списались. Не знаю, как они вывезли это. Я спрашивала, он сказал, что да, все убрали. Но это в черте города не было убрано», — добавила Оксана.

Также волонтеры откопали на пляже в Анапе зарытые в песок мешки с мазутом. Одни из добровольцев заявил, что половину унесло в море.