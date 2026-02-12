Два человека пострадали при атаке БПЛА в Тамбовской области

Фото: РИА «Новости»

Два человека пострадали из-за атаки украинских беспилотников по Тамбовской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Евгений Первышов.

Украинский режим совершил террористическую атаку на Мичуринск в ночь на 12 февраля.

«В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин „Магнит“. По предварительной информации, есть двое пострадавших», — уточнил глава региона.

Экстренные службы прибыли на место происшествия.

Жители Мичуринска ранее сообщили, что мощные взрывы прогремели в окрестностях города около 02:00, над регионом работали силы противовоздушной обороны.

