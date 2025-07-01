Оба пилота на разбившемся в Нижегородской области самолете выжили

В Нижегородской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщили со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Авария произошла около 13:00 часов по московскому времени. Причиной ЧП стала неисправность шасси.

«Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — рассказали представители министерства.

Оба пилота выжили. Самолет разбился в безлюдном районе, разрушений зафиксировано не было.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в районе города Кулебаки потерпел крушение самолет Су-27.