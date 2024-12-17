Стремился в лидеры и хотел быть летчиком. О чем мечтал в детстве начальник РХБЗ Кириллов

Погибший начальник войск РХБЗ Игорь Кирилов в детстве мечтал стать летчиком, но в итоге сделал военную карьеру в другом роде войск. Об этом 360.ru рассказала Ирина Кашина, бывший руководитель клуба юных летчиков, космонавтов и десантников (КЮЛКиД) в Костроме, в котором в школьные годы занимался Кириллов.

По ее словам, Кириллова в детстве отмечало стремление стать лидером. После школы он хотел поступать в летное училище, но в итоге выбрал другое направление и поступил в костромскую Академию РХБЗ.

«Любил точные науки, был собранным и любопытным. Интерес сохранил, это отличало Кириллова. Потом выступил с предложением воссоздания клуба. Считал важным давать старшеклассникам историю, в 2022 году с его помощью клуб восстановили, а история стала одним из самых интересных предметов. Клуб существует благодаря конкретному вкладу Игоря Анатольевича, который много уделял внимания его работе», — сказала Кашина.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов утром 17 декабря погиб при взрыве заминированного самоката около подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.