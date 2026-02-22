Нудист-психопат украл скорую с пациентом внутри и попал на видео полицейских

Голого наркомана арестовали за угон скорой с пациентом в США

Агрессора уже после задержания идентифицировали как 40-летнего Бенджамина Фельца. Он вел себя странно и до нападения на медиков: разделся, вышел на улицу и начал отжиматься.

Затем Фельц заметил скорую. Врачи находились в отсеке с пациентом. Мужчина запрыгнул на водительское кресло. Один из парамедиков попытался остановить угонщика, но Фельц силой вытолкнул его из машины, завел ее и уехал.

В салоне при этом оставался еще один врач и пациент, которого готовили к госпитализации.

Полиция гналась за угонщиком 30 километров. Остановить скорую удалось только спецсредствами. Фельц долго отказывался выходить из кабины, поэтому силовикам пришлось выманить его дроном.

Подозреваемого арестовали. Ему предъявили обвинения в управлении транспортом в состоянии опьянения и похищении человека.

