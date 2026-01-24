Полиция в США задержала пятилетнего ребенка и использовала его как наживку

Иммиграционная полиция США (ICE) задержала пятилетнего ребенка и использовала его как наживку. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Ребенка и его родителя задержали в Миннесоте, когда семья возвращалась домой из школы. Агенты вывели мальчика из автомобиля и заставили его постучать в дверь, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь еще в жилье.

По словам властей, ребенка использовали в качестве приманки. Просьбу родителя не делать этого проигнорировали.

Ранее Белый дом в соцсети Х опубликовал фото женщины, арестованной в Миннесоте по подозрению в срыве богослужения. С помощью ИИ снимок изменили — изначально спокойное лицо задержанной переделали в заплаканное и истеричное.