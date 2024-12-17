«Ну как так-то, Господи?» Кудрявцеву шокировала смерть бывшего мужа Седоковой

Известная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что новость о смерти баскетболиста Яниса Тиммы шокировала ее. Об этом она сообщила 360.ru.

«Я вообще в шоке. Но знакомы мы не были», — сказала телеведущая.

В Telegram-канале Кудрявцева порассуждала о причинах гибели экс-спортсмена. По ее словам, их может быть множество: смерть любимых, депрессия или неизлечимая болезнь.

«Но женщина бросила, 32 года, красивый парень. Казалось бы, вся жизнь впереди. Как? Зачем? У него же маленький ребенок, родители. Ну как так-то, Господи?» — написала она.

О смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой стало известно утром 17 декабря, его тело обнаружили в Москве. Рядом с телом Тиммы лежал телефон с просьбой связаться с Седоковой.

Певица в октябре подала на развод с Тиммой. Незадолго до этого Седокова рассказывала поклонникам, что в ее отношениях появились проблемы. Пара стремилась решить трудности, но брак трещал по швам.