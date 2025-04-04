Новые выбросы мазута произошли в Анапе

На побережье Анапы произошли новые выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Новые выбросы зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы 4 апреля», — добавили там.
Речь идет о пляжах между селом Витязево и станицей Благовещенской. Также выбросы зафиксировали у отеля «Пляжный поселок» и близ базы отдыха «Динамо». Мазут нашли на территории в устье реки Можепсин. Повторные выбросы нефтепродуктов выявили команды Белоглинского и Кавказского районов.
Росприроднадзор ранее оценил ущерб от ЧП с танкерами с мазутом в Черном море. Общая сумма достигла почти 85 миллиардов рублей. Требования предъявили компаниям-загрязнителям. Если они не возместят ущерб, исковые заявления направят в суд.
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