Новосибирского детского тренера обвинили в домогательствах к фигуристкам

Родители юных фигуристок обвинили тренера из Центра зимних видов спорта в Новосибирске Константина Медовикова в домогательствах к детям. Подробности они рассказали в беседе с РИА «Новости» .

Мать одной из пострадавших девочек отметила, что дочь призналась в неподобающем поведении тренера только спустя длительное время.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал грудь. Один раз за грудь укусил», — передала рассказ девочки женщина.

Она добавила, что после того, как узнала о поведении наставника, тут же перевела дочь к другому специалисту.

Этот рассказ подтвердила мать еще одной ученицы, которая ездила с Медовиковым на сборы.

«Дочь подходит ко мне и говорит, что тренер ее сильно обнимает и трогает ниже поясницы. Показывает на мне, как это было», — пояснила собеседница агентства.

Женщина вызвала тренера на разговор. Тот пообещал, что изменит свое поведение. О том, что домогательства продолжились, она узнала от психолога, к которому ходила дочь.

Мать написала заявление в полицию, но не включила туда самые серьезные факты о домогательствах, поэтому в возбуждении дела отказали.

В пресс-службе регионального главка СК агентству сообщили, что проводят проверку.

После скандала Медовиков ушел из школы, но остался в составе президиума областной федерации фигурного катания. На защиту тренера встал родительский комитет, который посчитал заявления клеветой: одна из девочек плохо окончила сезон и не смогла защитить разряд кандидата в мастера спорта.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии РИА «Новости» заявил, что, если по итогам проверки обвинения родителей подтвердятся, тренеру грозит наказание на срок до 20 лет.

В начале января следователи из Екатеринбурга завели уголовное дело против тренера по плаванию одной из спортивных школ города за совращение ученицы. Потерпевшая девочка рассказала о 33 эпизодах насильственных действий сексуального характера со стороны педагога. Свою вину тренер не признал, но суд по требованию следователей отправил его за решетку.