Новосибирские таможенники нашли две крокодильи головы у пассажира из Таиланда

Новосибирские таможенники нашли две крокодильи головы в ручной клади 36-летнего россиянина, прилетевшего из Таиланда. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

«Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины. Мужчину остановили в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В багаже пассажира среди личных вещей инспекторы нашли две головы рептилии», — заявили в ведомстве.

Мужчина объяснил сотрудникам таможни, что купил эти предметы как сувениры для своей коллекции и не знал о необходимости их декларировать и оформлять разрешения.

В итоге провели экспертизу. Она подтвердила, что изъятые головы — дериваты, подпадающие под действие Конвенции СИТЕС, регулирующей оборот видов дикой природы, находящихся под угрозой исчезновения.

Товары у россиянина забрали. По факту случившегося возбудили дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее сахалинские таможенники обнаружили на корабле из Пусана лапы гималайского медведя. Части животного лежали в бытовом холодильнике в машинном отделении.