Новорожденного подкинули в подъезд в Татарстане

Жители дома по улице Ленина в Алеметьевске обнаружили новорожденного ребенка в подъезде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash .

Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. По предварительным данным, от малыша избавилась женщина в белой куртке с капюшоном и черной сумкой в руках, она попала на камеры видеонаблюдения.

Правоохранительные органы начали оперативно-разыскные мероприятия для установления личности женщины и выяснения причины поступка.

В августе жительница Москвы оставила новорожденного ребенка в унитазе. Младенца заметил сожитель молодой мамы и вызвал полицию. Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение, на мать завели уголовное дело о покушении на убийство.