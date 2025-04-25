Новое землетрясение произошло в Турции

Новое землетрясение произошло в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости».

Несколько сильных толчков ощущалось на западе города около 20:33. Паники среди населения не было.

По информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда землетрясения в Стамбуле составила 4,3. Очаг залегал на глубине семи километров.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции в среду, 23 апреля, после него последовало 127 афтершоков. В Стамбуле на два дня закрывали начальные, средние школы и университеты.

По данным Минздрава, при землетрясении пострадали 236 жителей страны. Большинство пострадавших, 173 человека, получили травмы в Стамбуле.