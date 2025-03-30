Новое землетрясение произошло у берегов Тонго

У берегов Тонго произошло второе за день землетрясение магнитудой 6,1

Очередное землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у берегов Королевства Тонго в Океании. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки ощутили в 82 километрах к юго-востоку от города Пангаи, где проживает около 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Днем 30 марта у берегов Тонго произошло землетрясение магнитудой 7,1. Сейсмологи предупредили население об угрозе цунами. Позже предупреждение отменили.

В минувшую пятницу мощное землетрясение произошло в Мьянме. В результате погибли более 1,7 тысячи человек. Ранения различной степени тяжести получили 3408 жителей.

Группа спасателей сегодня прибыла из России в Мьянму. Спецборт доставил в страну 50 российских спасателей и медиков.