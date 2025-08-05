Новая часть «Индианы Джонса»: жители Липецка четыре дня провели без холодной воды

«Подъем»: в Липецке пропала холодная вода, коммунальщики не могут решить вопрос

Жители Липецка на четыре дня остались без холодной воды после прорыва трубы, а коммунальщики не могут решить проблему, потому что не знают, где чинить. Об этом сообщило издание «Подъем» .

Выяснилось, что трубопровод находится не там, где указан на схеме. Поэтому, по словам жителей, городские власти ограничились тем, что огородили бьющие из-под земли фонтанчики.

Жители пошутили, что готовятся снимать фильм «Индиана Джонс в поисках холодного водоснабжения». Однако в итоге воду все-таки начали подавать.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту Владимиру Путину о серьезных проблемах с водоснабжением. По его словам, среди главных причин — водная блокада со стороны киевского режима и серьезный износ сетей, которые никто не ремонтировал больше 30 лет.