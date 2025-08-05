Новая часть «Индианы Джонса»: жители Липецка четыре дня провели без холодной воды
«Подъем»: в Липецке пропала холодная вода, коммунальщики не могут решить вопрос
Жители Липецка на четыре дня остались без холодной воды после прорыва трубы, а коммунальщики не могут решить проблему, потому что не знают, где чинить. Об этом сообщило издание «Подъем».
Выяснилось, что трубопровод находится не там, где указан на схеме. Поэтому, по словам жителей, городские власти ограничились тем, что огородили бьющие из-под земли фонтанчики.
Жители пошутили, что готовятся снимать фильм «Индиана Джонс в поисках холодного водоснабжения». Однако в итоге воду все-таки начали подавать.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту Владимиру Путину о серьезных проблемах с водоснабжением. По его словам, среди главных причин — водная блокада со стороны киевского режима и серьезный износ сетей, которые никто не ремонтировал больше 30 лет.