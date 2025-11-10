«Ноль реакции». Школьный хулиган держит в страхе весь 1 класс в питерской гимназии

В одной из гимназий Фрунзенского района в Санкт-Петербурге ученик 1 класса терроризирует одноклассников при бездействии администрации школы и полиции. О скандале 360.ru рассказала мать одного из пострадавших Анна Бурмистрова.

«Этот ребенок регулярно избивает детей, а его родители вообще неадекватные. Мы всем классом писали директору — ноль реакции. Подали заявление в полицию — за месяц ничего не сделали. Позавчера этот хулиган снова избил моего сына и пытался его душить. Школа и полиция не могут нас защитить — приходится снимать побои и самим бегать по инстанциям», — рассказала собеседница издания.

Анна Бурмистрова также поделилась, что в классе учатся дети, родственники которых находятся на СВО, они тоже «огребают» от агрессивного ребенка. По ее словам, эпизоды с драками происходят практически каждый день.

Ситуацией заинтересовался Следственный комитет — сегодня всех участников конфликта допросили. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту возможной халатности в гимназии.

