Избивший таксу в подъезде в Москве оказался школьным учителем

Мужчина, который избил собаку в подъезде многоэтажного дома в Москве, оказался школьным учителем. Об этом в Telegram-канале руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в сети жильцы дома. Многие узнали на кадрах учителя английского языка из местной школы. К делу уже подключилась полиция», — написала она.

По словам Мизулиной, активисты потребовали привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животным. Она отметила, что учителя уже отстранили от работы. Глава Лиги безопасного интернета поддержала это решение, ведь «неизвестно на что еще способен этот человек».

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина ударил собаку несколько раз ногой в подъезде жилого дома. После этого он спокойно зашел в лифт и уехал.

Животное забрала в ветеринарную клинику местная жительница Алла. В беседе с 360.ru она рассказала, что сейчас собака находится под капельницей. Полицейские оперативно установили и задержали 53-летнего мужчину.