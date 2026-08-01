Ночной велофестиваль в Москве отменили после взрыва на Кудринской площади

Запланированный на 1 августа Ночной велофестиваль в Москве не состоится. Об этом объявила пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что для мероприятия выберут другую дату, в связи с непредвиденными обстоятельствами.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения», — заявили в пресс-службе.

О новой дате участников мероприятия пообещали предупредить в официальных каналах.

Вечером в субботу, 1 августа, около летнего кафе на Кудринской площади Москвы прогремел взрыв. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, по предварительным данным, погибли три человека, травмы различной степени тяжести получили 15 пострадавших.

По предварительной информации, точка детонации находилась на первом этаже сталинской высотки, где располагается ресторан Balzi Rossi. После взрыва съезды с Садового кольца и Конюшковской улицы на Баррикадную, в Кудринский и Малый Конюшковский переулок перекрыли.