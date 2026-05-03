Ночная встреча с лосем оборвала жизнь молодого водителя под Великим Новгородом

Водитель Lada Granta врезался в лося и погиб в Новгородской области

Молодой водитель за рулем легкового автомобиля протаранил лося в Новгородской области. О деталях происшествия сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Мужчина управлял автомобилем Lada Granta. Авария произошла поздно вечером на трассе, соединяющей Шимск, Старую Руссу и Холм в Старорусском округе. Предварительно, водитель не успел затормозить перед внезапно появившимся из леса животным.

Прибывшие на вызов медики уже ничем пострадавшему помочь не смогли. Удар был настолько силен, что он скончался на месте, еще до приезда скорой.

Сейчас на участке трассы, где произошло ДТП, работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели МЧС. К выяснению деталей аварии также подключилась следственная группа.

Лось — одно из самых опасных животных для автомобилистов из-за своего веса и строения тела. При столкновении основной удар приходится не на бампер, а на стойки и лобовое стекло автомобиля.

Новгородская область, большая часть которой покрыта лесами, ежегодно входит в число регионов с высокой статистикой подобных встреч — две недели назад в почти в том же муниципалитете произошло аналогичное ДТП.