ДТП с участием иномарки и лося произошло на трассе «Шопша–Иваново–Нижний Новгород»

Вечером 19 апреля на 293-м километре трассы Шопша–Иваново–Нижний Новгород произошло ДТП с участием автомобиля Suzuki и лося. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

По информации Госавтоинспекции по Нижегородской области, около 20:00 65-летний водитель сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После удара машина потеряла управление и съехала в кювет. В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что весной такие происшествия случаются все чаще. Лоси могут выходить на обочины и пересекать трассу, практически не реагируя на шум машин и свет фар. Столкновение с таким крупным зверем может иметь серьезные последствия.