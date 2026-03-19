Ночью силы ПВО сбили БПЛА в Таганроге

Ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в городе Таганрог. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

По его словам, никто из людей не пострадал, однако есть последствия на земле.

«В результате падения обломков БПЛА в многоквартирном жилом доме повреждено остекление в одной из квартир. Возгорания не было», — заявил он.

По словам Слюсаря, на место прибыли сотрудники оперативных служб. Информацию о других последствиях уточняют.

Сегодня ночью глава Краснодара Евгений Наумов заявил, что во дворе многоэтажной застройки Прикубанского округа упали обломки беспилотника. В результате происшествия никто не пострадал, однако в двух корпусах повреждено остекление квартир. Также осколки задели припаркованные рядом автомобили. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.