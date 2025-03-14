Дороги для грузовиков и автобусов закрыли в Омской области из-за гололеда

Все дороги муниципального и регионального значения на территории Омской области закрыли для автобусов, грузовиков, такси и маршруток. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Временный запрет движения транспорта ввели для обеспечения безопасности из-за неблагоприятных погодных условий.

Накануне в Омской области прошел мокрый снег и дождь, температура ближе к ночи понизилась, на дорогах появился гололед. Также ситуацию ухудшил ветер до 12 метров в секунду.

Ориентировочно дороги перекрыли до 12:00 по местному времени. При этом Минтранс может изменить время отмены ограничений в случае продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции добавили, что на трассах Челябинск — Новосибирск и Тюмень — Омск запрет движения транспорта продолжит действовать до 14 часов.

Ранее жителей Башкирии предупредили об ухудшении дорожной обстановки из-за погоды.