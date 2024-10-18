Няня до смерти накормила полугодовалого ребенка таблетками в Петербурге

В Петербурге полугодовалого ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Няня, ухаживавшая за ним, дала жаропонижающее из-за повышенной температуры, что привело к судорогам. Об этом сообщил «Петроград».
Мальчика доставили в детскую больницу 15 октября, где он вскоре скончался. По предварительной информации, 24-летняя няня вызвала скорую, когда у ребенка начались проблемы с дыханием.
Тело отправили в морг для выяснения причин смерти, а няню задержали за нарушение миграционных правил. Вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас рассматривается.
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