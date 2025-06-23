Нижегородскую студентку нашли в Москве после двухнедельных поисков

Волк: пропавшую студентку из Кстово нашли в Бронницах через две недели поисков

Студентку из Нижнего Новгорода, пропавшую две недели назад, нашли живой в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Недавно в соцсетях появилась информация об исчезновении девушки при странных обстоятельствах, при этом родителям начали поступать требования выкупа.

«Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявила Волк.

В МВД Нижегородской области подтвердили, что 9 июня родители девушки подали заявление о ее пропаже. Полиция установила, что в тот же день она улетела в Москву.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, девушка объяснила, что поехала в столицу для знакомства с городом и поступления в университет. Она заявила, что ее никто не удерживал насильно, а видео с угрозами для родителей назвала «челленджем» с подругой.

В правоохранительных органах не исключили мошенническую схему, когда жертва сначала переводит деньги, а затем добровольно скрывается под давлением злоумышленников. При этом в МВД подчеркнули, что девушку никто не удерживал принудительно.

Ранее в полицию Шемышейского района Пензенской области обратилась 86-летняя женщина. Она заявила, что из ее дома пропали 45 тысяч рублей — их похитили двое неизвестных мужчин.