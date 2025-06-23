Двое жителей Пензы похитили деньги у 86-летней пенсионерки в Шемышейском районе

В полицию Шемышейского района Пензенской области обратилась 86-летняя женщина. Она заявила, что из ее дома пропали 45 тысяч рублей — их похитили двое неизвестных мужчин. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленников. Ими оказались жители Пензы, которые приехали в Шемышейский район с целью совершить кражу. Они заметили пожилую женщину на скамейке возле дома и спросили, не продает ли она кусты малины. Получив утвердительный ответ, один из подозреваемых отвлек пенсионерку в огороде, а другой проник в дом через незапертую дверь и украл деньги. Когда женщина попросила оплату, покупатели сели в машину и скрылись, сославшись на то, что собираются взять деньги.

По данному факту пресс-служба УМВД России по Пензенской области сообщает, что возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.