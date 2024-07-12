Нижегородский тракторист умер после укуса шершня

Фото: Unsplash

Тракторист-машинист агрофирмы «Металлург» умер после укуса шершня. Об этом сообщила Нижегородская трудовая инспекция в своем Telegram-канале.

ЧП произошло 10 июля в полдень, когда 46-летний тракторист выполнял работы по раскатке сена на поле в Выксунском городском округе. Мужчину укусил шершень.

«После укуса работник потерял сознание, а прибывший на место фельдшер констатировал смерть тракториста», — сообщили в инспекции.

В ведомстве заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Энтомологи рассказали, в каких случаях шершни жалят человека и как уберечься от насекомых. Эксперты утверждают, что шершни и осы никогда сами не нападают на человека, только защищаются.

Кормилец должен работать. Почему Ковитиди осудила посещающих спортзал мужчин

Сорвать маски. Зачем блогеров-тысячников заставят рассказать о себе РКН

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте