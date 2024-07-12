Нижегородский тракторист умер после укуса шершня
Тракторист-машинист агрофирмы «Металлург» умер после укуса шершня. Об этом сообщила Нижегородская трудовая инспекция в своем Telegram-канале.
ЧП произошло 10 июля в полдень, когда 46-летний тракторист выполнял работы по раскатке сена на поле в Выксунском городском округе. Мужчину укусил шершень.
«После укуса работник потерял сознание, а прибывший на место фельдшер констатировал смерть тракториста», — сообщили в инспекции.
В ведомстве заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
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