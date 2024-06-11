Подмосковным дачникам напомнили об опасности шершней и ос

Шершни и осы могут поселиться на дачах — в домах, сараях и среди кустарников. Минэкологии Подмосковья напомнило правила борьбы с насекомыми.

Энтомологи утверждают, что насекомые никогда не нападают первыми, однако они могут ужалить, заметив опасность. В Минэкологии отметили, что рядом с шершнями и осами не следует размахивать руками. Лучшее решение — постоять спокойно рядом и не приближаться.

Если насекомое залетело в помещение, необходимо пошире открыть окно, ограничив пролет в другие части дома. Если шершни или осы свили гнездо на дачном участке, необходимо предоставить дело по его ликвидации специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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