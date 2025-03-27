Нижегородский фермер получил 16 лет колонии за жестокое убийство подчиненного

Нижегородский областной суд вынес приговор бывшему главе фермерского хозяйства, который в июле 2021 года убил работника. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено у деревни Красная Глинка. Установлено, что фигурант и его подчиненный жестоко избили мужчину, а затем привязали его за ноги к лошади. Животное протащило пострадавшего несколько метров.
Полученные травмы оказались смертельными. Злоумышленнику назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дело его сообщника выделили в отдельное производство.
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