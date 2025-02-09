Нижегородский аэропорт Стригино возобновил работу

Нижегородский аэропорт Стригино снова начал выпускать и принимать самолеты. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения на полеты в Стригино ввели в 04:40 по московскому времени и сняли через четыре часа.

«В нижегородском аэропорту Стригино в 08:46 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил Кореняко.

Представитель Росавиации подчеркнул, что временные меры объявлялись для обеспечения безопасности полетов.

Рейсы стал принимать и петербургский аэропорт Пулково — он возобновил работу в 08:15. Из-за введенных в воздушной гавани мер безопасности на запасной аэродром «ушли» четыре лайнера. Кореняко объяснил, что авиадиспетчеры, службы аэропортов и экипажи самолетов приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.