Пытавшуюся украсть 2,5 миллиарда рублей чиновницу задержали в Подмосковье

Силовики в Московской области задержали главу подразделения сопровождения процедур банкротства Фонда развития территорий, сообщил Telegram-канал Mash . По его данным, чиновница пыталась похитить из бюджета 2,5 миллиарда рублей.

Авторы публикации отметили, что задержанная хотела выкупить для организации земельные участки, принадлежащие обанкротившемуся застройщику в Подольске. Чиновница завышала стоимость объектов на 2,463 миллиарда, уточнили авторы публикации. Разницу она планировала присвоить.

Преступную схему раскрыли правоохранители. Они нагрянули на работу к женщине и задержали ее. Она согласилась сотрудничать со следствием, теперь она находится под домашним арестом.

Пару дней назад задержали бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Его заподозрили в превышении должностных полномочий.