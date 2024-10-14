Пытавшуюся украсть 2,5 миллиарда рублей чиновницу задержали в Подмосковье

Силовики в Московской области задержали главу подразделения сопровождения процедур банкротства Фонда развития территорий, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, чиновница пыталась похитить из бюджета 2,5 миллиарда рублей.
Авторы публикации отметили, что задержанная хотела выкупить для организации земельные участки, принадлежащие обанкротившемуся застройщику в Подольске. Чиновница завышала стоимость объектов на 2,463 миллиарда, уточнили авторы публикации. Разницу она планировала присвоить.
Преступную схему раскрыли правоохранители. Они нагрянули на работу к женщине и задержали ее. Она согласилась сотрудничать со следствием, теперь она находится под домашним арестом.