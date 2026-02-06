Нижегородец более двух лет пытается доказать, что он не умер

Житель Нижнего Новгорода более двух лет пытается бороться с системой: в 2023 году из-за ошибочного опознания его признали мертвым. Подробности рассказал телеграм-канал «112» .

Случайный прохожий опознал в найденном трупе своего родственника, в результате живого человека юридически оформили умершим.

«При этом у него самого, кроме жены, давно уже из родственников никого нет. Полиция ничем помочь не смогла, а в суде на одном из заседаний выяснилось, что в деле замешано третье лицо. Правда, кто именно — неизвестно», — сообщили авторы статьи.

Сам мужчина узнал об этом в феврале 2024 года, когда продал дом и попытался купить новое жилье. Ему это не удалось, так же как и устроиться на работу. Ему сообщили, что по всем базам он числится мертвым.

По словам пострадавшего, он не числится ни в налоговой, ни в Соцфонде. В полиции мужчине подтвердили, что по документам он давно умер.

Подобная история произошла в Екатеринбурге. Труп опознал знакомый, данные внесли в актовую запись о смерти. Позже полиция установила личность умершего по отпечаткам пальцев. Все это время «умерший» находился в другом городе, где ему заблокировали банковские счета и карты, ограничили доступ к «Госуслугам», получению медпомощи по ОМС и другим юридическим процедурам.