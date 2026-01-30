Житель Екатеринбурга добился «воскрешения» через суд

Житель Екатеринбурга через суд добился исправления записи о собственной смерти, которая появилась из-за ошибки при установлении личности умершего. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

В марте 2024 года в Екатеринбурге нашли тело мужчины без документов. Знакомый погибшего назвал полиции имя и фамилию, и эти данные попали в постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Документ подписал сотрудник Следственного комитета, после чего сведения ушли в бюро судебно-медицинской экспертизы и затем в загс.

Позже полиция установила личность умершего по отпечаткам пальцев, но загс к тому времени уже внес актовую запись о смерти.

В это время «умерший» Николай находился в другом городе. Ему заблокировали банковские счета и карты, ограничили доступ к «Госуслугам», получению медпомощи по ОМС и другим юридическим процедурам. Николай подал иск к отделу загс Екатеринбурга и Следственному комитету России, потребовав исправить документы и компенсировать моральный вред.

«Увидев могилу со своими данными, испытал физическую боль в грудной области», — рассказал он в суде.

Истец просил взыскать по 177 500 рублей с каждого ответчика. Ленинский районный суд решил, что именно сотрудник Следственного комитета подписал итоговый документ и вовремя не проверил, кто на самом деле умер. Это, по оценке суда, привело к длительному нарушению прав гражданина.

Иск удовлетворили частично. Из казны взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Отдел загс Екатеринбурга обязали исправить актовую запись, указав фамилию и имя умершего как «Неизвестный».

