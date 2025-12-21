«Никто ничего не видел». Собака ветерана СВО таинственно пропала в Химках

Четырехмесячная бельгийская овчарка по кличке Кейси, которую готовили к минно-разыскной службе в зоне СВО, пропала в Химках. Владельцы собаки в беседе с 360.ru предположили, что ее могли забрать прямо с территории дома.

По словам хозяйки питомца Натальи, Кейси пропала 12 декабря. Ее сразу же начали искать в близлежащем поле, где она любила гулять. «Но там нет ни одной камеры наружного наблюдения. Поиски результатов не дали, поэтому начали объезжать все близлежащие дома. Спрашивали у всех, есть ли уличные камеры, хотя бы немного захватывающие поле. На удивление, в тот день почему-то у соседа камера видео тоже не записывала», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru

Женщина отметила, что уже больше недели никаких данных о Кейси нет. Опрос жителей микрорайона ничего не дал, никто ничего не видел. «Сейчас мы стараемся придать максимальной огласке эту историю, может кто-то видел похитителей. Возможно кто-то просто решил себе забрать овчарку в качестве любимца», — предположила Наталья. Также она рассказала, что мать пропавшей собаки Кейси с самого детства обучалась в зоне спецоперации и потом работала там с супругом. Когда у нее родились 12 щенков, мужчина выбрал одного из них для минно-разыскной службы. Овчарка буквально стала для них членом семьи. Кейси планировали отправить на СВО. Ранее в Воронежской области нашли собаку Шуру, сбежавшую из поезда Новороссийск — Екатеринбург. Поиски животного длились неделю.