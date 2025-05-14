Никто не попросил прощения. Мать погибшей от копья девочки назвала виновных в случившемся

В гибели школьницы на стадионе в станице Приближная в Кабардино-Балкарии, которой в лицо попали копьем, виновны и сам метатель, и их тренер, который не уследил за техникой безопасности. Об этом заявила 360.ru мать погибшей Елена.

Женщина рассказала, что во время занятия тренер поставил ее дочь и другого ученика друг напротив друга и отвернулся. В свою очередь, мальчик окликнул девочку только после того, как метнул копье.

«Не прежде чем кинуть копье, а именно в тот момент он кинул, а потом уже ее окликнул. Она подняла голову, и ей копье попало в глаз», — рассказала Елена.

Школьнице пробило глазницу и сломало челюсть, у нее началось внутреннее кровотечение в легкие. Через несколько дней она умерла в больнице. Погибшей 31 мая должно было исполниться 14 лет.

Следователь рассказал Елене, что копье было длиной 2,2 метра, при этом юные спортсмены занимались не на специально оборудованной для этого площадке, а на обычном стадионе.

«Мама вины мальчика не признает вообще. За все это время ни разу не пришла. И тренер не пришел, только в день похорон. Я бы, как мать, колени бы исползла: „Простите, извините, может, чем помочь, давайте я вас хотя бы отвезу туда? Ни один не пришел, не сказал: прости, извини. Да, я понимаю, что мне их „прости“ не нужно, верните ребенка!» — добавила собеседница 360.ru.

Она заявила, что ее сын в прошлом году служил в армии и попал на границу, когда ВСУ вторглись в Курскую область, но вернулся домой живым.

Из-за произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. В городе опрашивают очевидцев и изъяли документацию.