Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал слухи о ракетном ударе по Embraer 190, который потерпел крушение в Актау. Его слова привел Tengrinews.kz .

Он отметил, что спецкомиссия не подтверждает и не опровергает никакую из версий, расследование продолжается.

«Я каждые два часа с азербайджанскими коллегами общаюсь, никто никаких версий мне еще не сказал. Это чтобы понятно было. Официально никакой версии ни от какой стороны мы не получали: ни от России, ни от Азербайджана. Сегодня поэтому опровергнуть какую-то версию или склониться к какой-то версии невозможно и было бы безответственно», — подчеркнул вице-премьер.

Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев также заявил, что пока рано делать выводы о крушении самолета. Он назвал слухи об «обстреле» спекуляцией.