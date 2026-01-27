«Никаких денег не было»: сын пропавших в тайге Усольцевых обвинил журналистов во лжи

Сын пропавших в тайге Усольцевых Данил Баталов опроверг информацию о крупной сумме наличных, которую якобы нашли в их автомобиле. Об этом он рассказал на ток-шоу «Пусть говорят» .

Баталов сказал, что лично присутствовал при осмотре машины, но денег там не было.

«Эту историю с деньгами полностью придумали журналисты, чтобы оживить упавший интерес к теме. <…> Никаких денег не было», — заявил он.

Ранее сообщения о 300 тысячах рублей, оставленных в салоне, служили главным аргументом против версии о добровольном исчезновении Сергея и Ирины Усольцевых с пятилетней дочерью. Сомнения вызывал и тот факт, что члены семьи были опытными туристами. Они пропали 28 сентября во время похода в урочище Буратинка.

Поиски с помощью двух беспилотников на площади 26 квадратных километров не дали результата. Работы планируют возобновить весной на основе новых данных.